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Политика
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном из-за AUKUS
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Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном из-за AUKUS
Политика
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном из-за AUKUS
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по соглашению AUKUS могли быть подробнее.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В ходе регулярного брифинга она ответила на вопрос журналиста, извинился ли Байден перед Макроном.

«Он признал, что консультации могли быть подробней», — отметила Псаки.

Австралия недавно разорвала контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group. Это произошло после договоренностей с США и Великобританией в области обороны и безопасности AUKUS. Париж расценил действия Канберры как «удар в спину» и «подрыв доверия».

Джен Псаки ранее оценила настроение телефонного разговора между Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. Представитель Белого дома сообщила, что тон беседы был дружеским.

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