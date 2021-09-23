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Корабли и подлодки ТОФ начали форсировать Суэцкий канал в южном направлении
Армия
Корабли и подлодки ТОФ начали форсировать Суэцкий канал в южном направлении
 /  пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Москва, 23 сентября. Группа кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота приступила к форсированию Суэцкого канала в южном направлении. Такую информацию предоставил источник в ОПК.

Отряд Тихоокеанского флота выполнял межфлотский переход к местам постоянной дислокации с Балтики. Во главе группы стоит корвет «Гремящий» проекта 20385. К форсированию Суэцкого канала корабли и подводные лодки приступили утром в среду, передает ТАСС.

«Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом «Гремящий» утром в среду приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении», — отметили в оборонно-промышленном комплексе.

Официального подтверждения о форсировании канала не поступало. Группа Тихоокеанского флота состоит из подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», корвет «Гремящий». Все корабли могут переносить крылатые ракеты «Калибр-НК/ПЛ».

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ поучаствовали в масштабных учениях. Согласно сценарию, им нужно было сорвать десантную операцию условного врага. К маневрам привлекли боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

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