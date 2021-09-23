Псаки нашла объяснение падению рейтинга Байдена

Вашингтон, 23 сентября. Неодобрение политики президента США Джо Байдена в обществе связано с пандемией COVID-19. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала недавно опубликованный отчет американского социологического института Gallup. По результатам опроса, рейтинг неодобрения политики главы государства составил 53%. Этот показатель стал самым высоким с начала президентского срока Байдена.

«Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», — объяснила Псаки.

Администрация США понимает эти обстоятельства. Несмотря на сложные условия власти готовы работать над «улучшением жизни американских граждан».

Квиннипэкский университет ранее провел опрос одобрения и неодобрения политики Джо Байдена. Результаты показали, что поддерживают президента США только 42% граждан.