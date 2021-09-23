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«Не испытывайте удачу»: Лавров пошутил про вступление России в НАТО
Политика
«Не испытывайте удачу»: Лавров пошутил про вступление России в НАТО
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Нью-Йорк, 23 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров остроумно ответил журналистам перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Свое участие в Генеральной Ассамблее ООН министр Лавров начал с переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования глава МИД обратился к журналистам с остроумной шуткой, одновременно ответив на вопросы многих представителей прессы.

«Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО», — передает МИД РФ на своей странице в соцсети.

После этого диалог стартовал за закрытыми дверями. Лавров в ходе Генассамблеи ООН также проведет встречу с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем. Как заявлял сам будущий собеседник российского министра, перед участниками переговоров стоит «множество вопросов для обсуждения».

Недавно Лавров назвал любимую из 150-и посещенных стран. По словам министра, несмотря на богатый опыт путешествий по разным государствам, возвращаться ему всегда хочется именно на родину – в Россию.

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