Конгресс США одобрил санкции в отношении суверенного долга России

Вашингтон, 23 сентября. Палата представителей Конгресса США поддержала поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно принятым изменениям, американцам запрещается осуществлять торговые операции с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке. Таким образом американская сторона решила отреагировать на вмешательство в выборы президента США, факт которого так и не был доказан.

Поправка будет включена в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который, как ожидается, будет одобрен Палатой представителей в конце текущей недели. Под рестрикции попадут облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

При этом Торговая палата США призвала отказаться от данной инициативы. По мнению ее представителей, поправка не окажет существенного влияния на возможность Москвы получать средства на мировых рынков и нанесет ущерб американским компаниям, работающим в России.

В то же время любые санкции получат зеркальный ответ на законодательном уровне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.