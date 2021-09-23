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Зеленский на русском языке ответил на вопрос о встрече с Путиным
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Зеленский на русском языке ответил на вопрос о встрече с Путиным

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 01:34
Политика
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН. После нее он кратко ответил на вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналисты РИА Новости «поймали» Зеленского, когда он покидал здание после своего выступления в рамках сессии. Украинского президента спросили, когда он сможет встретиться со своим российским коллегой. Ответ Зеленский дал на чистом русском языке.

«Когда он будет готов», — заявил президент Украины.

В ходе своей речи на ГА ООН Зеленский затронул несколько вопросов. Он поделился своим мнением об организации заседаний ООН и высказался о распределении вакцин от коронавируса по всему миру. Судя по фотографиям с мероприятия, на выступлении украинского гаранта было совсем немного зрителей.

На полях ГА ООН Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент отмечал, что для Украины важно наращивание вооруженного контингента Альянса в черноморской акватории.

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