Адвокат Кучеренко предупредил подростков об ответственности за езду без прав

Москва, 23 сентября. Многие дети проявляют интерес к вождению задолго до 18 лет, а родители дают им попробовать порулить. Но такие действия могут привести к штрафам, предупредили юристы.

Самостоятельные попытки научиться водить могут закончиться административной ответственностью. Подросткам без прав грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. А если рядом сидит гражданин с правами, то за нарушение закона полагается 30 тысяч рублей штрафа, передают «Известия».

«В России административная ответственность для граждан предусмотрена с 16 лет, поэтому именно с этого возраста подростку грозит ответственность за управление транспортным средством без прав», — предупредил адвокат Сергей Кучеренко.

Передача руля несовершеннолетним людям без прав влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях автоинспекторы вправе передать информацию в органы опеки, добавил адвокат Игорь Стремоусов. Законным способом научиться управлять машиной станет учеба в автошколе. Пройти курс можно с 16 лет, а права выдаются после достижения 18 лет.

Летом Союз автошкол предложил выдавать водительские удостоверения подросткам от 16 лет с оговорками. Например, несовершеннолетним гражданам хотят разрешить управлять транспортом в присутствии взрослого автолюбителя.