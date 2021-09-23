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Российская компания Success Rockets анонсировала запуск суборбитальной ракеты
Технологии
Российская компания Success Rockets анонсировала запуск суборбитальной ракеты
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 23 сентября. Частная космическая компания Success Rockets, зарегистрированная в России, объявила о намерении запустить суборбитальную ракету Nebo-25 в ноябре текущего года.

Выход на суборбитальный уровень ракеты Nebo-25 будет тестовым. В компании планируют преодолеть планку высоты в 20 километров и побить таким образом национальный рекорд, принадлежащий ракете «Вятка».

«Суборбитальная ракета NEBO 25 будет запущена в ноябре этого года частной российской космической корпорацией Success Rockets с полигона в Астраханской области», – сообщили в пресс-службе космической компании.

Летательный аппарат Nebo-25 относится к ракетам одноступенчатого твердотопливного типа. Длина судна — 3,5 метра, а диаметр — 11 сантиметров. Миссия по запуску ракеты получила название The bear wakes up («Медведь просыпается»).

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