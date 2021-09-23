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Замглавы МИД России Вершинин выступил на встрече G20 по Афганистану
Политика
Замглавы МИД России Вершинин выступил на встрече G20 по Афганистану
mid.ru

Нью-Йорк, 23 сентября. Россию на саммите G20 на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН, посвященном Афганистану, представил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин

Дипломат заявил, что на данный момент Афганистан является одной из самых горячих тем для обсуждения. По его словам, она будет обговариваться в ходе всех международных контактов делегации России на полях Генассамблеи.

«Мы изложили наши последовательные подходы к ситуации в Афганистане — нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества, необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества», — отметил Вершинин.

При этом большая доля ответственности за ситуацию в южноазиатской республике лежит на плечах США и других западных стран. Ведь именно они находились в Афганистане последние 20 лет, подчеркнул российский дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на неделе высокого уровня 76-сессии Генассамблеи ООН 25 сентября. Самолет Главы МИД РФ уже приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

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