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Рекрутер Никулина: нехватка денег может стать причиной отказа человека от отпуска

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 00:45
Общество
Рекрутер Никулина: нехватка денег может стать причиной отказа человека от отпуска
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Россияне имеют право уходить в отпуск, но некоторые пренебрегают такой возможностью. Почему сотрудники отказываются от отдыха, рассказала рекрутер Ирина Никулина

Отпуск продолжительностью в четыре недели стал идеальным для 30% россиян. Еще 19% хотят отдыхать три недели, а 23% выступили за отдых на протяжении месяца. Только трем процентам опрошенных достаточно десяти дней, передают «Известия».

Далеко не каждый сотрудник может оторваться от трудовых обязанностей и поехать на отдых. Основной причиной для отказа от отпуска является производственная необходимость, считает гендиректор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина.

«Отпуск может отложить программист, выполняющий свой этап работы перед показом продукта заказчиком. Иногда в компаниях, у которых высокая текучка, люди не успевают сходить в отпуск, так как вынуждены «закрывать дыры» из-за отсутствия сотрудников», — добавила эксперт.

Еще одной причиной отказа от отпуска становится нехватка денег. Россияне отмечают, что отдохнуть полноценно слишком дорого, либо перерыв приведет к потере средств на работе. Руководители организаций уверены, что сотрудникам отпуск необходим для смены обстановки.

Осенью одним из популярных направлений для отпуска россияне называют Турцию. На втором месте следует Крым. Тройку лидеров замыкает Абхазия. Такой рейтинг представили аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip.

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