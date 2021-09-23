Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни

Москва, 23 сентября. Звезда фильма «Будулай, которого не ждут», советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в возрасте 82 лет в Витебске. Об этом сообщили в театре имени Якуба Коласа.

Дебют актрисы состоялся в 1981 году. Петрачкова снялась в фильме «Люди на болоте», который принес ей популярность в узких кругах. Всенародную славу и любовь актриса получила за роль Макарьевны, квартирной хозяйки в фильме «Будулай, которого не ждут». Последним местом работы актрисы стал Белорусский национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа, в котором она служила с 1958 года.

«В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова», — написали коллеги актрисы на официальном сайте театра.

Прощальная церемония с Петрачковой состоится 23 сентября. Похороны пройдут в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

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