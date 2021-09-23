Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 00:52
00:50
Политика
Замглавы МИД России Вершинин выступил на встрече G20 по Афганистану
00:45
Общество
Рекрутер Никулина: нехватка денег может стать причиной отказа человека от отпуска
00:36
Происшествия
Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни
00:32
Политика
Сенатор Джабаров пообещал асимметричный ответ на санкции США
00:22
Общество
Врач Шуппо: ухудшение памяти и выпирающий живот говорят о слабом иммунитете
00:02
Общество
Спелеолог Самохин рассказал об уникальности пещер Крыма и смертельной опасности внутри
00:00
Экономика
РЭО направил 2,9 миллиарда рублей на строительство мусорных заводов в Подмосковье
23:45
Политика
Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом
23:43
Спорт
Президент FIFA Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории
23:33
Экономика
Резервная система США оставила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых
Все новости

Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни
Происшествия
Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни
pixabay.com  /  Wounds_and_Cracks

Москва, 23 сентября. Звезда фильма «Будулай, которого не ждут», советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в возрасте 82 лет в Витебске. Об этом сообщили в театре имени Якуба Коласа.

Дебют актрисы состоялся в 1981 году. Петрачкова снялась в фильме «Люди на болоте», который принес ей популярность в узких кругах. Всенародную славу и любовь актриса получила за роль Макарьевны, квартирной хозяйки в фильме «Будулай, которого не ждут». Последним местом работы актрисы стал Белорусский национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа, в котором она служила с 1958 года.

«В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова», — написали коллеги актрисы на официальном сайте театра.

Прощальная церемония с Петрачковой состоится 23 сентября. Похороны пройдут в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

Днем ранее поклонников кино настигла еще одна печальная новость. Ушел из жизни актер сериала «Секс в большом городе Стэнфорд Блэтч, который долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни
белоруссия актриса петрачкова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru