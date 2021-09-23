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Сенатор Джабаров пообещал асимметричный ответ на санкции США
Политика
Сенатор Джабаров пообещал асимметричный ответ на санкции США
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Россия готова дать жесткий, но справедливый ответ на санкции США в отношении российских чиновников и общественных деятелей. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Политик прокомментировал предложение американских конгрессменов ввести санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. По его словам, Соединенные Штаты просто боятся правды, которую несут российские СМИ и получат соответствующую реакцию.

«Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона», — сказал Джабаров в интервью РИА Новости.

Причем не стоит расценивать это как слова одного человека. Введение контрсанкции в России утверждено на государственном уровне президентом страны Владимиром Путиным поэтому ответные меры последуют незамедлительно.

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Владимир Джабаров санкции сша асимметричный ответ
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