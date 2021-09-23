Сенатор Джабаров пообещал асимметричный ответ на санкции США

Москва, 23 сентября. Россия готова дать жесткий, но справедливый ответ на санкции США в отношении российских чиновников и общественных деятелей. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Политик прокомментировал предложение американских конгрессменов ввести санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. По его словам, Соединенные Штаты просто боятся правды, которую несут российские СМИ и получат соответствующую реакцию.

«Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона», — сказал Джабаров в интервью РИА Новости.

Причем не стоит расценивать это как слова одного человека. Введение контрсанкции в России утверждено на государственном уровне президентом страны Владимиром Путиным поэтому ответные меры последуют незамедлительно.