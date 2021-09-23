Врач Шуппо: ухудшение памяти и выпирающий живот говорят о слабом иммунитете

Москва, 23 сентября. Указывать на проблемы с иммунитетом могут несколько признаков, многие из которых часто путают с симптомами других заболеваний. Об этом рассказала врач Ольга Шуппо.

Одним из самых распространенных признаков ослабшего иммунитета является постоянное чувство усталости. Иногда такое состояние свидетельствует о проблемах с надпочечниками. Последние отвечают за восстановление нервной системы после стресса, пояснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с «Известиями».

При плохом иммунитете в организме повышается уровень кортизола, из-за чего у человека начинает резко выпирать живот. В число признаков также вошли ухудшение памяти, герпес, появляющийся чаще трех раз в год, сухость кожи, выпадение волос и различные аллергические реакции.

Осенью человеческий организм особенно нуждается в витаминах, которые можно получить путем сбалансированного питания. Одним из важных является витамин D, содержащийся в морепродуктах, лесных грибах и яичных желтках.