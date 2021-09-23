РЭО направил 2,9 миллиарда рублей на строительство мусорных заводов в Подмосковье

Москва, 23 сентября. Два мусорных завода появятся в Подмосковье к концу 2021 года. Российский экологический оператор вложил в проекты 2,9 миллиарда рублей, сообщил гендиректор компании Денис Буцаев.

РЭО курирует мусорную реформу в стране. Будущие заводы «Алексинский карьер» и «КПО Нева» смогут принимать свыше 760 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Финансирование проектов стало первой сделкой ППК в рамках мер поддержи по инвестированию в этой отрасли, передает телеканал «360».

«Московский регион образует наибольший объем твердых коммунальных отходов. Поэтому здесь просто необходимо строить крупные мусороперерабатывающие комплексы. Сумма, которую РЭО вложит в два проекта, составит 2,9 миллиарда рублей», — отметил Буцаев.

Комплекс «Алексинский карьер» появится в городском округе Клин. В год он сможет принимать около 950 тысяч тонн ТКО. «КПО Нева» начнет работать в Солнечногорском городском округе. Ежегодно на переработку будет поступать порядка 400 тысяч тонн отходов.

Российский экологический оператор планирует вовлечь граждан в реформу обращения с отходами. Для этого компания создала открытый медиабанк. В него входят фотографии, видеоролики и графики на соответствующую тематику.