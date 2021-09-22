Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 00:51
00:50
Политика
Замглавы МИД России Вершинин выступил на встрече G20 по Афганистану
00:45
Общество
Рекрутер Никулина: нехватка денег может стать причиной отказа человека от отпуска
00:36
Происшествия
Советско-белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни
00:32
Политика
Сенатор Джабаров пообещал асимметричный ответ на санкции США
00:22
Общество
Врач Шуппо: ухудшение памяти и выпирающий живот говорят о слабом иммунитете
00:02
Общество
Спелеолог Самохин рассказал об уникальности пещер Крыма и смертельной опасности внутри
00:00
Экономика
РЭО направил 2,9 миллиарда рублей на строительство мусорных заводов в Подмосковье
23:45
Политика
Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом
23:43
Спорт
Президент FIFA Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории
23:33
Экономика
Резервная система США оставила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых
Все новости

Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом
Политика
Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 22 сентября. Разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой будет неэффективным. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк.

Он отметил, что прибегать к подобной мере нужно было в 2014 году. Сейчас же подобные действия будут крайне неразумными. Чтобы украинские власти начали снова обсуждать этот вопрос, «должно произойти что-то мегакатастрофическое».

«Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения — это неэффективно», — пояснил Кулеба в эфире телеканала «Дом».

Дмитрий Кулеба ранее заявил о важности «борьбы» Украины за Крым. Он объявил, что это является вопросом суверенности страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом
украина россия кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru