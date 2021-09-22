Глава МИД Украины Кулеба считает разрыв отношений с Россией неразумным шагом

Киев, 22 сентября. Разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой будет неэффективным. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк.

Он отметил, что прибегать к подобной мере нужно было в 2014 году. Сейчас же подобные действия будут крайне неразумными. Чтобы украинские власти начали снова обсуждать этот вопрос, «должно произойти что-то мегакатастрофическое».

«Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения — это неэффективно», — пояснил Кулеба в эфире телеканала «Дом».

Дмитрий Кулеба ранее заявил о важности «борьбы» Украины за Крым. Он объявил, что это является вопросом суверенности страны.