Резервная система США оставила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых

Вашингтон, 22 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% в соответствии с ожиданиями рынка. Регулятор выполняет функции центробанка страны.

Такое решение было принято в ходе заседания руководства ФРС. Комитет по операциям на открытом рынке предложил оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%. Он рассчитывает, что принятые показатели будут сохраняться до достижения условий на рынке труда уровней, отвечающих максимальной занятости, и роста инфляции до 2%.

ФРС до конца года планирует продолжить приобретение казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными в текущих темпах. Это позволит обеспечивать бесперебойную работу рынка и поспособствует созданию благоприятных финансовых условий.

В рамках заседания были ухудшены прогнозы по росту ВВП на 2021 год — с 7% до 5,9%. Прогноз по безработице изменился с 4,8% до 4,5%, а прогноз по инфляции вырос с 3,4% до 4,2%. Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что в ближайшие месяцы инфляция в США будет повышенной, однако при долгосрочной перспективе регулятор готов вмешаться.

Накануне результатов заседания ФРС США нефть продемонстрировала рост мировых цен. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent увеличилась на 0,83%, а сорт WTI подорожал на 0,96%.