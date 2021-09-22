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Осужденный в США российский летчик Ярошенко рассказал о самых жестоких пытках
Общество
Осужденный в США российский летчик Ярошенко рассказал о самых жестоких пытках
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 22 сентября. Российского летчика Константина Ярошенко подвергли жестким пыткам после похищения американскими агентами в Либерии 11 лет назад.

Россиянин с 2010 года находится в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы. Летчика содержат в «просто ужасных» условиях и не оказывают медицинской помощи, из-за чего здоровье россиянина с каждым годом ухудшается, передает радио Sputnik.

Константин Ярошенко несколько раз был вынужден пережить побои и пытки. После задержания в Либерии россиянину нанесли увечья и подвергли унижению.

«Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая», — рассказал Ярошенко во время телефонного разговора.

Он ранее рассказал, что американский суд намеренно отказывает заключенным в ходатайствах. Россиянин считает бесполезной затеей писать прошения об освобождении и надеется на помощь России.

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сша ярошенко пытки
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