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Заключенный в США россиянин Ярошенко указал на несправедливость американского суда
Общество
Заключенный в США россиянин Ярошенко указал на несправедливость американского суда
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Нью-Йорк, 22 сентября. Американский суд необоснованно и немотивированно отказывает в ходатайствах. Об этом заявил гражданин РФ Константин Ярошенко, который находится в заключении в одной из тюрем США.

Такой подход американских судей делает подачу заявлений об освобождении бесполезной тратой времени. По словам Ярошенко, юстициары игнорируют любые заявления. Об этом он сообщил в своем интервью радио Sputnik.

«Подавать не буду, это бесполезно. Ранее мы подавали с серьезной аргументацией, по которой нельзя было отказать, но суды просто игнорировали», – заявил Ярошенко.

Ранее судейская коллегия отказала правозащитникам гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко в прошении о его досрочном освобождении из места заключения. До этого момента ходатайство подавалось на основе состояния здоровья осужденного в США россиянина.

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Константин Ярошенко сша суд
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