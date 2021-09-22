Заключенный в США россиянин Ярошенко указал на несправедливость американского суда

Нью-Йорк, 22 сентября. Американский суд необоснованно и немотивированно отказывает в ходатайствах. Об этом заявил гражданин РФ Константин Ярошенко, который находится в заключении в одной из тюрем США.

Такой подход американских судей делает подачу заявлений об освобождении бесполезной тратой времени. По словам Ярошенко, юстициары игнорируют любые заявления. Об этом он сообщил в своем интервью радио Sputnik.

«Подавать не буду, это бесполезно. Ранее мы подавали с серьезной аргументацией, по которой нельзя было отказать, но суды просто игнорировали», – заявил Ярошенко.

Ранее судейская коллегия отказала правозащитникам гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко в прошении о его досрочном освобождении из места заключения. До этого момента ходатайство подавалось на основе состояния здоровья осужденного в США россиянина.