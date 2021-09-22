Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Самолет с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации на борту приземлился в одном из аэропортов американского города Нью-Йорк. Захарова рассказала, что Лаврова встретили посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Лавров примет участие в сессии на этапе общеполитической дискуссии, которая состоится 25 сентября. Глава МИД также лично встретится в представителями стран «ядерной пятерки». Министр также будет участвовать во встрече с Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива, которая пройдет 24 сентября.