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Польская PGNiG поучаствует в процедурах сертификации оператора «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 22:36
Экономика
Польская PGNiG поучаствует в процедурах сертификации оператора «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Варшава, 22 сентября. Нефтегазовая компания PGNiG (Польша) совместно с дочерней PGNiG Supply & Trading GmbH смогут участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

Право на участие компаниям предоставило федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur. Еще в начале лета Nord Stream 2 AG подала запрос на сертификацию в качестве независимого оператора. Такое действие было необходимым ради соответствия правилам третьего энергопакета Евросоюза.

«В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока — 2» не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода», — подчеркнул глава польской PGNiG Павел Маевский.

Тем временем из-за российско-немецкого трубопровода «Северный поток — 2» в странах Европы может произойти резкий скачок цен на газ. Подробнее об этом рассказывал бывший украинский советник Карел Гирман, который подчеркивал, что именно спекуляции вокруг запуска «СП-2» способствовали повышению стоимости голубого топлива в Евросоюзе.

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германия газ pgnig Северный поток — 2
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