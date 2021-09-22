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Кулеба предложил США выплачивать Украине 1 млрд долларов в год
Экономика
Кулеба предложил США выплачивать Украине 1 млрд долларов в год
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 22 сентября. Вашингтон должен предоставлять ежегодную финансовую помощь Киеву в размере 1 млрд долларов. Так считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Такого показателя финансовой поддержки, по словам Кулебы, необходимо добиться в ближайшие годы. Большую часть средств при этом нужно направить на развитие военного сектора Украины, что особенно касается противовоздушной обороны. Министр добавил, что в американском конгрессе имеются для этого все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности.

«Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать. Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности», — отметил Кулеба в ходе трансляции на своей странице в Facebook.

По словам министра, страны, получающие от США финансовую помощь в размере 1 млрд рублей, входят в «клуб избранных». И Украина в ближайшее время надеется получить членство в этом клубе.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в очередной раз заявил о важности вступления Киева в НАТО. По словам главы государства, Североатлантический альянс рискует ослабнуть без присутствия Украины в его составе.

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