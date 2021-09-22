Вывод габонских миротворцев из ЦАР поставил под вопрос вступление Либревиля в Совбез ООН

Банги, 22 сентября. Решение вернуть на родину обвиненный в сексуальном насилии габонский контингент многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), стало ударом для правительства Либревиля, сообщает Africa Intelligence.

По данным журналистов, после сообщений о надругательствах «голубых касок» над жителями Центральноафриканской Республики, управленцы ООН надеялись, что им быстро удастся «замять» поднявшуюся шумиху. Однако на нее отреагировал генеральный секретарь Антониу Гутерреш, приказавший немедленно вывести представителей Габона из ЦАР, что стало крайне неожиданным для руководства миссии. До сих пор единственными миротворцами, которых выводили были конголезские солдаты, также обвиняемые в сексуальном насилии.

Для официального Либревиля решение о депортации военнослужащих также прозвучало тревожно. Страна готовилась войти в Совет Безопасности ООН на двухлетний период. Однако теперь властям приходится доказывать, что они этого достойны. Государству дали время для проведения внутреннего расследования.

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К слову, контингент африканской страны в 2018 году критиковали за отсутствие техники и необходимого оснащения. Несмотря на неоднократные обещания сменявших друг друга министров обороны, правительство практически ничего не предпринимало для решения проблемы. Тем не менее солдаты продолжали оставаться на территории ЦАР.

После разразившегося скандала, руководству МИНУСКА спешно пришлось распределять силы и отправлять других миротворцев в Бамбари, Алиндао и Бангассу, ранее занятые габонскими бойцами. Командиры миссии уже обратились за помощью в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и запросили увеличения войск.

Вероятнее всего, в случае принятия положительного решения, в Центральноафриканскую Республику прибудут военнослужащие из Туниса, Того, Бутана или Сенегала.

Ранее ФАН сообщал, что расследование преступлений габонского контингента в ЦАР завершат через три месяца.