Спасатели в Дзержинске эвакуировали 15 человек из-за пожара в многоквартирном доме

Дзержинск, 22 сентября. Сотрудниками службы спасения в Дзержинске были эвакуированы 15 жильцов из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир, которая находится на шестом этаже. Личный состав пожарной бригады эвакуировал жителей дома при помощи лестничных маршей.

«Личным составом по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе четверо детей», — уточнили в ведомстве.

Согласно данным, предоставленным главным управлением МЧС РФ по Нижегородской области, возгорание произошло в кирпичном девятиэтажном жилом строении. На месте инцидента работает расчет пожарной бригады.

Аналогичное происшествие случилось ранее под Оренбургом. Там силами пожарной бригады из горящей квартиры были спасены 41-летняя женщина и 36-летний мужчина.