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Происшествия
Спасатели в Дзержинске эвакуировали 15 человек из-за пожара в многоквартирном доме
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Спасатели в Дзержинске эвакуировали 15 человек из-за пожара в многоквартирном доме
Происшествия
Спасатели в Дзержинске эвакуировали 15 человек из-за пожара в многоквартирном доме
10.mchs.gov.ru

Дзержинск, 22 сентября. Сотрудниками службы спасения в Дзержинске были эвакуированы 15 жильцов из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир, которая находится на шестом этаже. Личный состав пожарной бригады эвакуировал жителей дома при помощи лестничных маршей.

«Личным составом по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, в том числе четверо детей», — уточнили в ведомстве.

Согласно данным, предоставленным главным управлением МЧС РФ по Нижегородской области, возгорание произошло в кирпичном девятиэтажном жилом строении. На месте инцидента работает расчет пожарной бригады.

Аналогичное происшествие случилось ранее под Оренбургом. Там силами пожарной бригады из горящей квартиры были спасены 41-летняя женщина и 36-летний мужчина.

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пожар пожарные дом
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