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Госсовет Татарстана предложил ввести уголовное наказание за призывы к насилию в Сети

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 22:03
Общество
Госсовет Татарстана предложил ввести уголовное наказание за призывы к насилию в Сети
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Казань, 22 сентября. Законопроект Госсовета Татарстана предполагает введение уголовной ответственности за распространение в интернете призывы к насилию. Документ направили в Госдуму.

Государственный совет республики предложил ввести статью 207.3 в УК РФ. Согласно ей, за организацию деятельности, призывающий к насилию в отношении граждан или нанесение вреда своему здоровью, в Сети ввести штрафы от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Альтернативой могут стать исправительный работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до трех лет.

При совершении преступления несколькими людьми предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет. Правительство РФ не поддержало инициативу. Кабмин пояснил, что подобная деятельность в Сети может попадать под нынешние действующие статьи УК РФ.

Роскомнадзор планирует запустить в следующем году систему «Окулус». Обученная нейросеть будет искать в интернете запрещенные фотографии, видеоролики, призывы к массовым беспорядкам. Пока подобные нарушения ищут вручную.

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госдума уголовное наказание государственный совет
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