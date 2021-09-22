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Замглавы МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 00:34
Происшествия
Замглавы МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами
wikipedia.org  /  Panoramiо / CC BY-SA 3.0

Киев, 22 сентября. Стрельба по автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира велась патронами калибра 7,62, которые производятся в Венгрии.

Такие боеприпасы, по словам замглавы МВД страны Евгения Енина, на Украине никогда не использовались. Сейчас проводится проверка для установления возможных временных рамок и способа ввоза патронов на территорию страны.

«Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину», — заявил Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября обстреляли неизвестные. В автомобиль попала около десяти пуль. Сам чиновник не пострадал, но его водитель получил ранения и был доставлен в больницу.

Шефир недавно прокомментировал этот инцидент. По его словам, нападение являлось попыткой запугать государственную власть. Он также подверг критике мнение, что за покушением может стоять кто-то из кругов президента Украины Владимира Зеленского.

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