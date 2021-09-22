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Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
Общество
Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 сентября. Россиянина Олега Никитина освободили из тюрьмы в американском штате Джорджия. Об этом сообщил социолог Максим Шугалей.

Он искренне обрадовался этой новости. Никитина арестовали в 2019 году, все это время в отношении него велось следствие. Сначала обвинение требовало приговорить россиянина к 36 месяцам заключения, позже этот срок сократили до 28 месяцев. Никитин вернется в Россию, как только будут завершены все депортационные дела.

«Очень рад, что мои земляки, а Олег и его семья петербуржцы, наконец-то получили долгожданные хорошие новости и кошмар под названием "американское правосудие" скоро закончится. А на родине мы все обязательно встретимся», — написал Шугалей в Telegram-канале.

Социолог рассказал, что лично пока не знаком с Никитиным, но общался с его сыном Андреем. Молодой человек помогал Шугалею с предвыборной кампанией.

Недавно ученый съездил в Афганистан, где в августе произошел государственный переворот после вывода американских войск из страны. Шугалей проанализировал ситуацию и заметил, что из-за деятельности США государство находится в ужасном положении. Авиационный удар, из-за которого погибли дети, является лишь «малой жертвой».

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сша никитин шугалей
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