Власти ЦАР призвали судить экс-президента республики Бозизе

Банги, 22 сентября. Президент ЦАР Фостер-Арканж Туадера заявил, что пожизненное изгнание Франсуа Бозизе позволит окончательно восстановить мир и стабильность в государстве.

По мнению действующего лидера, только благодаря спонсорской поддержке со стороны Франции и экс-главы республики, боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) продолжают терроризировать жителей страны. По этой причине, как считает Туадера, судебной системе ЦАР необходимо проработать вопрос законодательного ограничения въезда для Бозизе.

«Если жители Центральноафриканской Республики сделают все возможное, то смогут заставить его ответить за преступления. Если же он попытается избежать наказания, его стоит приговорить к пожизненному изгнанию. Оба варианта приведут к возвращению стабильности в страну. Но этот человек должен находиться далеко от народа, так как саботировал все миротворческие инициативы властей и финансировал боевиков CPC», — объяснил глава государства.

Туадера напомнил, что подконтрольные экс-президенту радикалы захватывали деревни, грабили торговцев, насиловали женщин, убивали как гражданских, так и военнослужащих.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Когда он вернулся нелегально, я подумал, что он решился на это ради примирения. Поэтому мы не решились арестовать его и попробовали поговорить. Но бывший гарант Конституции отказался принять решение суда о снятии его кандидатуры с выборов. Все закончилось саботажем избирательного процесса и нападением на столицу», — заключил национальный лидер.

Ранее ФАН сообщал, что разыскиваемый за попытку государственного переворота Франсуа Бозизе скрывается на севере республики.