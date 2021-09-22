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Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 сентября. Единицы российских школ сейчас перешли на дистанционный формат работы из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения посетил Австрию и провел переговоры с Хайнцем Фасманом. В ходе общения с журналистами он рассказал о работе российских школ в период пандемии коронавируса. Как оказалось, к дистанционному формату вернулись только несколько учреждений, передает ТАСС.

«Единицы школ», — отметил Кравцов и добавил, что учебные заведения в основном работают очно.

Московские власти готовы обеспечить удаленное обучения в общеобразовательных учебных заведениях города. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Глава города выразил надежду, что введений крайних мер не потребуется. Но при повышении заболеваемости COVID-19 некоторые классы переведут на дистанционную работу.

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школа минпросвещения коронавирус
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