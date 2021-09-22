«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали

Каждый год 22 сентября Мали отмечает национальный праздник — День независимости. В Бамако и других крупных населенных пунктах жители устраивают гулянья и радуются окончательному освобождению от гнета Пятой республики.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как сформировалось африканское государство, когда оно получило независимость, а главное — какого будущего ждет его народ.

Формирование Мали

История республики берет начало в III веке, когда на ее территории поочередно сменяли друг друга государства Гана и Сонгай. Правителем средневековой империи считается Сундьята Кейта, о которым сложен целый эпос.

До прихода захватчиков с Запада Мали было одним из центров африканской цивилизации, оказывающим влияние на расположенные рядом народы и культуры. Однако колониальная эпоха свела это на нет, а народ превратила в рабов.

Париж начал экспансию во второй половине XIX века. Умело используя инструменты политического влияния, французам удалось стравить доминирующий тогда народ тукулер с представителями бамбара и фульбе. Когда африканцы ослабли в результате непрекращающихся межэтнических воин, Пятая республика подчинила всю территорию себе.

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В сентябре 1880 года на основе верхнего и среднего течения рек Нигер и Сенегал сформировалась колония Верхний Сенегал, которую позже переименовали в Территорию Французский Судан со столицей в городе Каес.

Ближе к концу 1899 года эту территорию разделили на 11 южных провинций и часть земли отмежевали. Главным городом стал Бамако. В 1920 году искусственное образование вновь воссоздали, чтобы к 1933 году снова упразднить. Формальную независимость от Парижа Мали получило только 22 сентября 1960 года.

Неоколониальное влияние

Однако после формального ухода Пятой республики жизнь в Мали не стала лучше. Методы, которые хозяева Елисейского дворца считали удачными в XIX–XX веках, фактически сохранились до сих пор: манипуляции в политическом и экономическом поле, провокации, эксплуатация народа и единоличная разработка богатой ресурсной базы.

Наблюдая подобный подход на протяжении последних 60 лет, жители устали терпеть варварские способы управления со стороны Парижа и решили самостоятельно отстаивать национальные интересы. С 5 июня 2020 года начались массовые акции протеста. Граждане выражали несогласие с профранцузской политикой президента Ибрагима Бубакара Кейта и требовали принять эффективные меры против экономического кризиса и отсутствия безопасности в стране.

Запрос общества на улучшение качества жизни почувствовали и военнослужащие. На базе Кати в 15 километрах к северу от Бамако образовалась ячейка тех, кто был недоволен принимаемыми во власти решениями. По этой причине 18 августа бойцы национальной армии арестовали лидера страны и премьер-министра, руководителей Генерального штаба и Национальной гвардии.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Так как мировое сообщество отказалось принимать результаты смены власти и потребовало, чтобы государством руководил гражданский, на пост президента переходного периода назначили бывшего министра обороны Ба Н'Дау. В это время Национальный комитет спасения народа (CNSP) создал комиссию, которая также выдвинула на пост вице-президента одного из лидеров переворота, полковника Ассими Гоита.

Последний весной объявил о низложении переходного правительства и сам возглавил страну, продолжив антифранцузский курс. По мнению политического аналитика интернет-издания Politrussia Романа Романова, именно поэтому теперь День независимости отмечается с особым размахом.

«В первую очередь стоит понимать, что именно сейчас республика приобрела независимость. Если раньше был формальный неоколониальный статус с фактическим управлением пропарижских политиков, то сейчас ситуация резко изменилась. Мали проводит более-менее самостоятельную политику, национально ориентированное правительство всячески демонстрирует населению, что пытается построить самостоятельное африканское государство. Кстати, в данном случае это является актом демонстрации собственной независимости. Мали показывает и соседям, и в первую очередь Парижу, что самостоятельно выстраивает внутреннюю и внешнюю политику», — объяснил эксперт.

Кроме того, новые власти Мали демонстрируют крупным политическим партнерам избавление от влияния Франции и самостоятельность в принятии ключевых решений.

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«На территории Африки началась новая волна антиколониального движения. Раньше как-то об этом обо всем забыли, казалось бы, приобрели формальную независимость, а потом местное население, политические активисты пригляделись и поняли: "Стоп, а почему это наши ресурсы принадлежат западным европейским компаниям? Почему они добывают наши алмазы, золото, почему нашу нефть качают? Вроде бы мы строим какую-то независимость, а оказывается, что на практике это выглядит совершенно иначе"», — заметил Романов.

В целом, на фоне глобального экономического кризиса местные общественные движения приобретают национально-освободительный характер и требуют уже не формальной, а реальной экономической и политической независимости.

«Мы видели, что в той же Гвинее, в том же Мали власть взяли молодые военные, которые сразу сказали, что попытаются построить государство без иностранного вмешательства. Ну то есть здесь народное движение снизу, поддержали военные элиты, заинтересованные в обретении национального суверенитета», — сказал собеседник ФАН.

Реальная независимость

22 сентября 2021 года в Мали действительно чувствуется национальный подъем, ведь впервые за многие десятилетия жители увидели реальное освобождение от неоколониального гнета со стороны бывшей метрополии.

В праздничный день лидер нации обратился с речью к населению, в которой напомнил об ответственности и долге перед государством.

«Наша страна последовательно идет к пересмотру политической и институциональной архитектуры. Развитие любого общества измеряется качеством ее человеческих ресурсов. В соответствии с моим указом, премьер-министр представил план действий правительства, направленный на обеспечение нашей страны инструментами, необходимыми для процесса восстановления, на которое вы так давно надеетесь», — отметил Ассими Гоита.

Власти уверены, что в основе восстановления республики лежит устойчивое развитие экономической, социальной и культурной сфер по четырем направлениям: возвращение мира и безопасности, проведение политических реформ, организация всеобщих выборов и содействие национальному управлению.

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«Для дальнейшего усиления кадровых ресурсов и противостоянию сложным вызовам безопасности, принята активная и инклюзивная политика найма. Кроме того, управление войсками претерпело серьезные изменения с внедрением Интегрированной системы управления персоналом (SIGPD). Ко всем этим достижениям добавляется очень скорое открытие военного училища в нашей стране», — продолжил он.

Не забыл Гоита упомянуть и о борьбе с экономическими преступлениями. Так, в стране специальные органы проводят глобальный аудит государственной службы. В результате проверок, по данным правительства, все виновные в коррупции и финансовых махинациях чиновники понесут наказание.

«Еще одним крупным проектом остается проведение ревизии избирательных списков. Более того, чтобы избежать дальнейших кризисов и споров, связанных с проведением выборов, мы намерены провести эксперимент с созданием единого Органа управления избирательного процесса, что сделает плебисцит прозрачным и надежным», — утверждает военный.

В будущем изменения затронут и сельское хозяйство, особенно производство хлопка. На модернизацию отрасли уже потрачено 67 млрд долларов, что позволило вывести сектор из кризиса. Также в Мали осуществляется программа обслуживания и строительства транспортных магистралей.

«Сегодня государство ежедневно делает все возможное для обеспечения безопасности людей и их имущества. Однако по-прежнему ясно, что только вместе мы можем решить проблему коллективной безопасности. Мы также еще раз приглашаем наших партнеров помочь в этом деле. Проблемы, стоящие перед республикой, бросают вызов всем без исключения. Поэтому давайте позаботимся о том, чтобы Мали гордилось всеми нами», — резюмировал Ассими Гоита.

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Комментируя выступление президента и национальную поддержку, которую народ ему оказывает, российский политик, бывший сенатор и председатель правления организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что общественный подъем в праздничный день вполне ожидаем.

«Широкое празднование Дня независимости Мали проходит в рамках человеческой психологии. Почему так? Просто по определению, если присутствует какой-то другой игрок, тем более отстаивающий свои интересы, это неприемлемо. Любая попытка навести демократию с оружием в руках никогда никакой пользы не принесет», — считает политик.

По мнению бывшего сенатора, Франция продолжает стремительно терять позиции в регионе. Однако в ближайшее время полностью ее исключить невозможно, так как у Парижа остались рычаги давления на государства Черного континента.

«Они останутся, с минимальным присутствием, но останутся. Тут роль играет и навязанная валюта — франк КФА, и язык, и кое-где сложившиеся отношения. Второе — Африка сегодня другая, и мы должны понимать, что эти процессы происходят от того, что однополярный мир рухнул. Доминирующий диктат закончился, когда работники, даже не послы, а работники посольств ставили задачи президентам разных стран, объясняли, как им себя вести. Сегодня все поменялось, мир стал многополярен, и не учитывать мнения народов невозможно», — продолжил Клинцевич.

wikipedia.org / Rgaudin/Общественное достояние

Говоря об усиливающемся интересе правительств Черного континента к Российской Федерации, собеседник ФАН подчеркнул, что только с Москвой государства материка могут выстроить по-настоящему выгодное, равноправное партнерство.

«Например, Россия через свой бизнес достаточно серьезно начала работать в регионе, возвращая свои прежние позиции. Китай проводит колоссальную работу, Турция. Смотрите, как интенсивно начал работать президент Эрдоган — Алжир, Чад, Судан, у него везде интересы. Но я думаю, что именно у нашей страны очень большие шансы стать мощным игроком, к которому прислушиваются и с которым африканские государства работают на равных», — заключил собеседник ФАН.

Как малийцы отметили главный национальный праздник

С общенациональным праздником жителей республики поздравили известные блогеры, журналисты, общественные и политические деятели. Так, по случаю Дня независимости МИД Мали выпустил сообщение и пожелал населению скорейшего процветания.

On the occasion of National Day of #Mali, #TheDiplomaticInsightTeam extends warmest felicitations and sincere best wishes to its Government and people. @PresidenceMali @MaliMaeci pic.twitter.com/itWRhbmsOD — The Diplomatic Insight (@DiplomaticIns) September 22, 2021

Полковник Ассими Гоита возложил цветы к памятнику Независимости.

Bamako | 22 septembre 2021 |#61ansdindépendance



Commémoration du 61ème anniversaire de l'indépendance : Le Chef de l'État procède au traditionnel dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. pic.twitter.com/HFOeTHaLdF — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) September 22, 2021

Уникальное поздравление подготовил посол Индии. Он вместе с дочерью исполнил национальный гимн страны.

Hymne national du #Mali en bambara par l'Ambassadeur de l'Inde au Mali et sa fille.

Bonne fête de l'indépendance

???? pic.twitter.com/d6WzgI02DA — You Sak (@YSakaly) September 21, 2021

Теплые слова прозвучали и от дипломатических сотрудников посольства Канады.

Bonne fête au peuple fier du Mali. #61ansDindependance pic.twitter.com/SYnfeqm2M6 — Ambassade Du Mali à Ottawa (@MaliauCanada) September 22, 2021

Кроме того, миссия «Африканского союза по Мали и Сахелю» (MISAHEL) провела военный парад в честь Дня независимости страны.

Le Chef de la MISAHEL, SEM @SidikouMaman a pris part à la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 61eme anniversaire de l'indépendance du #Mali. https://t.co/H0dpWGudtP pic.twitter.com/BV5B0O7QUF — MISAHEL (@MISAHELOFFICEL) September 22, 2021

В столице состоялся праздничный концерт для жителей, на котором выступали коллективы, исполнявшие этническую музыку.

LA NUIT DE LA PAIX

Le Mali est un pays riche en culture et sa beauté est dans sa diversité. La tolérance, le pardon, l'entraide et la coexistence pacifique sont propres au peuple Malien. Soyons ce modèle de Malien tant envié par les autres peuples auparavant. #COD @boubou_le_prof pic.twitter.com/rP5LfEDWdg — Cheick O. DIALLO (@codmali2) September 21, 2021

Сотрудники общественной организации AfroChamber представили статистику экономических достижений Мали за последний год. После отстранения профранцузского правительства показатели действительно выглядят позитивно.

Предприниматель Мохаммад Аг Рисса опубликовал фотографии, на которых видно, как на главных улицах столицы танцуют обернутые в национальный флаг жители.

Журналист Мусса Билали Сидибе опубликовал поздравления и показал, как власти украсили Бамако.

Пользователь Twitter Бубу Сидибе выложил видеозапись, на которой экипаж заранее подготовленной, празднично украшенной лодки поздравляет жителей с Днем независимости.

Надежный партнер

На примере празднования Дня независимости Мали можно проследить за тем, как изменилось отношение жителей к грабительской внешней политике Пятой республики западных неоколониалистов в целом. Запрос общества на улучшение качества жизни, формирование внятной национальной повестки, создание сильного во всех отношениях государства, а также возвращение мира и стабильности в регион приводит к развороту Черного континента к партнерам, которые не имеют колониального прошлого и готовы к тесному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Примером надежного партнера в Африке считают Россию, услугами которой воспользовались в ЦАР. В самый трудный час президент Фостер-Арканж Туадера обратился к Москве за помощью, после чего в страну прибыли отечественные инструкторы. Последние за считанные месяцы передали правительственным силам (FACA) опыт, продемонстрировав, что для борьбы с боевиками необязательно вводить многотысячную западную армию.

Подробнее о том, какие интересы преследует Франция в Мали, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.