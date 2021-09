«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали

Каждый год 22 сентября Мали отмечает национальный праздник — День независимости. В Бамако и других крупных населенных пунктах жители устраивают гулянья и радуются окончательному освобождению от гнета Пятой республики.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как сформировалось африканское государство, когда оно получило независимость, а главное — какого будущего ждет его народ.

Формирование Мали

История республики берет начало в III веке, когда на ее территории поочередно сменяли друг друга государства Гана и Сонгай. Правителем средневековой империи считается Сундьята Кейта, о которым сложен целый эпос.

До прихода захватчиков с Запада Мали было одним из центров африканской цивилизации, оказывающим влияние на расположенные рядом народы и культуры. Однако колониальная эпоха свела это на нет, а народ превратила в рабов.

Париж начал экспансию во второй половине XIX века. Умело используя инструменты политического влияния, французам удалось стравить доминирующий тогда народ тукулер с представителями бамбара и фульбе. Когда африканцы ослабли в результате непрекращающихся межэтнических воин, Пятая республика подчинила всю территорию себе.

В сентябре 1880 года на основе верхнего и среднего течения рек Нигер и Сенегал сформировалась колония Верхний Сенегал, которую позже переименовали в Территорию Французский Судан со столицей в городе Каес.

Ближе к концу 1899 года эту территорию разделили на 11 южных провинций и часть земли отмежевали. Главным городом стал Бамако. В 1920 году искусственное образование вновь воссоздали, чтобы к 1933 году снова упразднить. Формальную независимость от Парижа Мали получило только 22 сентября 1960 года.

Однако после формального ухода Пятой республики жизнь в Мали не стала лучше. Методы, которые хозяева Елисейского дворца считали удачными в XIX–XX веках, фактически сохранились до сих пор: манипуляции в политическом и экономическом поле, провокации, эксплуатация народа и единоличная разработка богатой ресурсной базы.

Наблюдая подобный подход на протяжении последних 60 лет, жители устали терпеть варварские способы управления со стороны Парижа и решили самостоятельно отстаивать национальные интересы. С 5 июня 2020 года начались массовые акции протеста. Граждане выражали несогласие с профранцузской политикой президента Ибрагима Бубакара Кейта и требовали принять эффективные меры против экономического кризиса и отсутствия безопасности в стране.

Запрос общества на улучшение качества жизни почувствовали и военнослужащие. На базе Кати в 15 километрах к северу от Бамако образовалась ячейка тех, кто был недоволен принимаемыми во власти решениями. По этой причине 18 августа бойцы национальной армии арестовали лидера страны и премьер-министра, руководителей Генерального штаба и Национальной гвардии.

Так как мировое сообщество отказалось принимать результаты смены власти и потребовало, чтобы государством руководил гражданский, на пост президента переходного периода назначили бывшего министра обороны Ба Н'Дау. В это время Национальный комитет спасения народа (CNSP) создал комиссию, которая также выдвинула на пост вице-президента одного из лидеров переворота, полковника Ассими Гоита.

Последний весной объявил о низложении переходного правительства и сам возглавил страну, продолжив антифранцузский курс. По мнению политического аналитика интернет-издания Politrussia Романа Романова, именно поэтому теперь День независимости отмечается с особым размахом.

Кроме того, новые власти Мали демонстрируют крупным политическим партнерам избавление от влияния Франции и самостоятельность в принятии ключевых решений.

В целом, на фоне глобального экономического кризиса местные общественные движения приобретают национально-освободительный характер и требуют уже не формальной, а реальной экономической и политической независимости.

22 сентября 2021 года в Мали действительно чувствуется национальный подъем, ведь впервые за многие десятилетия жители увидели реальное освобождение от неоколониального гнета со стороны бывшей метрополии.

В праздничный день лидер нации обратился с речью к населению, в которой напомнил об ответственности и долге перед государством.

Власти уверены, что в основе восстановления республики лежит устойчивое развитие экономической, социальной и культурной сфер по четырем направлениям: возвращение мира и безопасности, проведение политических реформ, организация всеобщих выборов и содействие национальному управлению.

Не забыл Гоита упомянуть и о борьбе с экономическими преступлениями. Так, в стране специальные органы проводят глобальный аудит государственной службы. В результате проверок, по данным правительства, все виновные в коррупции и финансовых махинациях чиновники понесут наказание.

В будущем изменения затронут и сельское хозяйство, особенно производство хлопка. На модернизацию отрасли уже потрачено 67 млрд долларов, что позволило вывести сектор из кризиса. Также в Мали осуществляется программа обслуживания и строительства транспортных магистралей.

Комментируя выступление президента и национальную поддержку, которую народ ему оказывает, российский политик, бывший сенатор и председатель правления организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что общественный подъем в праздничный день вполне ожидаем.

По мнению бывшего сенатора, Франция продолжает стремительно терять позиции в регионе. Однако в ближайшее время полностью ее исключить невозможно, так как у Парижа остались рычаги давления на государства Черного континента.

Говоря об усиливающемся интересе правительств Черного континента к Российской Федерации, собеседник ФАН подчеркнул, что только с Москвой государства материка могут выстроить по-настоящему выгодное, равноправное партнерство.

С общенациональным праздником жителей республики поздравили известные блогеры, журналисты, общественные и политические деятели. Так, по случаю Дня независимости МИД Мали выпустил сообщение и пожелал населению скорейшего процветания.

On the occasion of National Day of #Mali, #TheDiplomaticInsightTeam extends warmest felicitations and sincere best wishes to its Government and people. @PresidenceMali @MaliMaeci pic.twitter.com/itWRhbmsOD