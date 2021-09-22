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Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
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Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
Общество
Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 22 сентября. Уровень заболеваемости COVID-19 в России может стабилизироваться в декабре. Такое предположение сделал инфекционист Евгений Тимаков.

Сейчас прогнозируется осенний всплеск заболеваемости COVID-19. По словам главного врача медицинского центра «Лидер-медицина», показатели по заражаемости не будут такими высокими, как летние. И будет наблюдаться не четвертая, а третья волна.

«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря», — добавил Тимаков в эфире канала «Москва-24».

Если не появятся новые мутации, способные обходить защиту иммунитета, то весной не будет серьезной нагрузки для здравоохранения. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 19 706 россиян. Полностью выздоровели 16 102 гражданина.

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пандемия коронавирус плато
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