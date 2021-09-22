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Российская делегация при ООН отчиталась о состоянии здоровья сотрудников

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 22:37
Общество
Российская делегация при ООН отчиталась о состоянии здоровья сотрудников
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Нью-Йорк, 22 сентября. Российская делегация на Генассамблее ООН находится в добром здравии. Об этом сообщил источник в представительстве РФ при организации.

По его словам, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у сотрудников постоянного представительства РФ при ООН не выявлено. Делегация продолжает выполнять свою работу на 76-й Генассамблее ООН в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской дипмиссии.

«Все здоровы», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик несколькими часами ранее сообщил, что бразильская делегация на неделе высокого уровня Генассамблее ушла на двухнедельную самоизоляцию из-за выявленного случая заражения коронавирусом. При этом ООН утверждает, что заболевший не вступал в тесный контакт с представителями организации. По последним данным, положительный результат дал ПЦР-тест министра здравоохранения Бразилии.

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