Тревожная кнопка во время стрельбы в университете в Перми сработала в штатном режиме

Пермь, 22 сентября. Тревожная кнопка во время стрельбы 20 сентября в ПГНИУ сработала. Такое заявление в среду сделал ректор вуза Дмитрий Красильников в беседе с журналистами.

По его словам, Следственный комитет на данный момент занят изучением деталей и полных обстоятельств случившейся трагедии. Ранее ректор также подчеркивал, что после происшествия будут пересмотрены методы организации безопасности в учебном заведении.

«Тревожная кнопка сработала», — сказал Красильников.

Ректор заявил, что у руководства и учащихся ПГНИУ не возникало вопросов насчет того, как работает обслуживающее вуз частное охранное предприятие. Контракт с организацией должен был истечь в начале следующего года.

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Б. открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате скулшутинга погибли шесть человек, еще 43 пострадали.