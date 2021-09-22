Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 21:52
21:50
Происшествия
Тревожная кнопка во время стрельбы в университете в Перми сработала в штатном режиме
21:49
Происшествия
МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами
21:48
Весь мир
Власти ЦАР призвали судить экс-президента республики Бозизе
21:46
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
21:46
Общество
Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
21:44
Весь мир
«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали
21:38
Общество
Решить проблему нехватки рабочих рук может помочь система отечественного образования
21:37
Общество
Трагедия в Перми произошла из-за духовного кризиса: злодей мстил всему миру
21:34
Весь мир
Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США
21:32
Общество
Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
Все новости

Псаки: телефонный разговор Байдена и Макрона прошел в дружеском тоне

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 21:46
Политика
Псаки: телефонный разговор Байдена и Макрона прошел в дружеском тоне
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 22 сентября. Тон телефонных переговоров президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона был дружеским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Переговоры Байдена и Макрона прошли 22 сентября и продолжались около получаса. Вашингтон выразил надежду, что прошедший разговор стал шагом на пути к преодолению противоречий с Парижем.

«Президент (Байден — Прим. ФАН) надеется, что это шаг к возвращению к норме в продолжительных, прочных и важных отношениях, которые сложились у США с Францией», — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга.

Разговор двух президентов состоялся после расторжения Австралией соглашения по подводным лодкам с Францией. Причиной такого решения стал договор AUKUS, участниками которого являются Вашингтон, Канберра и Лондон. Французская сторона назвала AUKUS «ударом в спину» и отозвала своих послов из США и Австралии.

Во время телефонной беседы Макрон и Байден договорились вернуть французского посла в Вашингтон. Дипломат приступит к своим рабочим обязанностям уже на следующей неделе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Псаки: телефонный разговор Байдена и Макрона прошел в дружеском тоне
сша франция байден макрон псаки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru