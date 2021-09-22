Псаки: телефонный разговор Байдена и Макрона прошел в дружеском тоне

Вашингтон, 22 сентября. Тон телефонных переговоров президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона был дружеским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Переговоры Байдена и Макрона прошли 22 сентября и продолжались около получаса. Вашингтон выразил надежду, что прошедший разговор стал шагом на пути к преодолению противоречий с Парижем.

«Президент (Байден — Прим. ФАН) надеется, что это шаг к возвращению к норме в продолжительных, прочных и важных отношениях, которые сложились у США с Францией», — заявила Псаки в ходе регулярного брифинга.

Разговор двух президентов состоялся после расторжения Австралией соглашения по подводным лодкам с Францией. Причиной такого решения стал договор AUKUS, участниками которого являются Вашингтон, Канберра и Лондон. Французская сторона назвала AUKUS «ударом в спину» и отозвала своих послов из США и Австралии.

Во время телефонной беседы Макрон и Байден договорились вернуть французского посла в Вашингтон. Дипломат приступит к своим рабочим обязанностям уже на следующей неделе.