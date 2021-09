Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США

Вашингтон, 22 сентября. Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга, а также выделение средств для размещения афганских беженцев и устранения последствий стихийных бедствий.

Соответствующее решение было принято 220 голосами. Принятие решения вызвало неудовольствие у представителей республиканской партии, которые уже пообещали заблокировать законопроект в Сенате.

House Democrats on Tuesday Night approved legislation to keep the government funded through early December and lift the debt ceiling — the limit on federal borrowing — through the end of 2022.https://t.co/oeA31GMlZw