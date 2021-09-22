Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США

Вашингтон, 22 сентября. Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга, а также выделение средств для размещения афганских беженцев и устранения последствий стихийных бедствий.

Соответствующее решение было принято 220 голосами. Принятие решения вызвало неудовольствие у представителей республиканской партии, которые уже пообещали заблокировать законопроект в Сенате.

House Democrats on Tuesday Night approved legislation to keep the government funded through early December and lift the debt ceiling — the limit on federal borrowing — through the end of 2022.https://t.co/oeA31GMlZw — The Well News (@TheWellNews) September 22, 2021

Непримиримая позиция республиканцев грозит прекращением финансирования Федерального правительства и правительственных программ, включая зарплаты бюджетников, начиная с 30 сентября — даты окончания текущего финансового года.

Кроме того, уже в октябре США рискуют объявить технический дефолт по накопленной долговой нагрузке, если потолок госдолга не будет увеличен.

«Наша страна сильно пострадает, если мы не будем действовать сейчас, чтобы предотвратить этот кризис», — заявил лидер большинства в Палате представителей, демократ Стени Хойер.

Пакет мер, одобренный в ходе голосования, предоставит временные средства для сохранения финансирования правительственных расходов до 3 декабря и продлит полномочия по заимствованию до конца 2022 года. Он включает в себя 28,6 миллиарда долларов на оказание помощи районам, пострадавшим от урагана «Ида» и других экстремальных погодных явлений, а также 6,3 миллиарда долларов на поддержку беженцев, эвакуированных из Афганистана.

Противоречия из-за денег

Республиканцы выступают против повышения госдолга в основном из-за разногласий по поводу инфраструктурного проекта Джо Байдена стоимостью 3,5 триллиона долларов. По их мнению, эта программа является неоправданно дорогой. Вместо этого республиканцы предлагают ограничиться выделением 1 триллиона на модернизацию транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций, а также замену устаревших водопроводов и электрических сетей.

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Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что, поскольку демократы контролируют Белый дом и Конгресс, найти голоса — их проблема, хотя он полагался на двухпартийное сотрудничество для утверждения лимитов долга, когда республиканцы были у власти.

«Потолок долга будет повышен, как и всегда должно быть, но он будет повышен демократами», — заявил Макконнелл.

В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал действия республиканцев «игрой с огнем».

Марк Занди, главный экономист рейтингового агентства Moody's Analytics, предупредил, что если законодатели допустят дефолт по федеральному долгу, «этот экономический сценарий будет катастрофическим».

В своем докладе Занди предупредил, что потенциальный спад в результате сокращения государственного финансирования приведет к потере 6 миллионов рабочих мест, а потери на фондовом рынке уничтожат 15 триллионов долларов благосостояния домашних хозяйств.

В то же время в рядах Демократической партии также нет единого мнения по многим финансовым вопросам. В частности, часть членов Палаты представителей от Демпартии высказались против выделения 1 млрд долларов на приобретение ракет для израильской системы ПВО «Железный купол». Также демократы расходятся во мнении о целесообразности выделения 3,5 триллионов долларов на инфраструктуру. При этом умеренные демократы высказываются за уменьшение расходов до 1 – 2 триллионов, а левое крыло партии требует увеличения этой суммы до 6 триллионов.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала провести голосование по этому проекту до 27 сентября, хотя пока не ясно как она сможет добиться единой позиции партии по этому вопросу.

По мере усиления противоречий, американскому истеблишменту становится все труднее договориться о принятии даже самых необходимых решений, от которых зависят вся участники процесса. Это свидетельствует о углубляющемся расколе и поляризации не только на низовом уровне, но и в самых верхних эшелонах власти.