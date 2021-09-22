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Диетолог Круглова включила фрукты в список продуктов, способных помочь от осенней хандры
Общество
Диетолог Круглова включила фрукты в список продуктов, способных помочь от осенней хандры
pixabay.com  /  pepperminting

, 22 сентября. Многие с наступлением осени начинают страдать от упадка сил. Диетолог Наталья Круглова уверяет, что сезонную хандру можно побороть с помощью верно подобранного рациона.

Погодные перемены часто становятся причиной возникновения депрессии. Специалисты связывают подавленное состояние, которое возникает осенью, с сезонным нарушением обмена серотонина и выработки мелатонина. По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, поддержать организм в период осенней хандры можно с помощью богатого витаминами рациона. Специалист настоятельно рекомендует обратить внимание на продукты с витамином C.

«Это овощи, сезонные овощи и фрукты, в том числе листовая зелень. Фруктовые напитки, например морс. Это будет поддерживать достаточный уровень витамина C в организме», — отметила Круглова в беседе с каналом «360».

Во время поздней осени источником витамина С может стать квашеная капуста, она хорошо и надолго сохраняет аскорбиновую кислоты. Также в осенний период организму часто не хватает магния, отвечающего за работу центральной нервной системы. Восполнить недостаток этого элемента возможно при употреблении круп: гречки, булгура и овсянки. Для профилактики Наталья Круглова советует съедать в день горстку орехов и семечек.

По словам диетолога, отличными помощниками в борьбе с сезонной депрессией являются продукты с высоким содержанием витаминов группы B. Особо остро организм в холодный период нуждается в витамине E — он необходим для кожи и волос.

«Источник витамины E — это растительные масла, нерафинированные преимущественно. 2-3 чайные ложки в еду хорошо бы было добавлять», — порекомендовала специалист.

Синоптики ранее спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. К концу этой недели в Москве и области закончится похолодание и начнет приходить долгожданное потепление.

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погода депрессия осень рацион
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