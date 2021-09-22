Portsmouth: слежка за кораблем ВМФ РФ стала ошибкой британского флота

Лондон, 22 сентября. Сообщение о «слежке» ВМС Великобритании за российским кораблем во время учений было ошибочным, рассказали журналисты.

Авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales принял участие в крупнейших в Европе учениях НАТО Joint Warrior, в ходе которых он пересекся с кораблем ВМФ РФ «Смольный», что весьма встревожило западных военных, пишут авторы портала Portsmouth. Перевод иностранной статьи приводит «ПолитРоссия».

«Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales впервые столкнулся с российским военным кораблем во время крупнейших в Европе морских маневров», — отметили аналитики.

«Иностранный корабль», которым оказалось учебное судно Военно-морского флота России «Смольный», введенное в эксплуатацию еще в 1976 году, якобы отслеживало все действия морской техники сил Североатлантического альянса вблизи района проведения учений, говорится в материале Portsmouth. Журналисты обратили внимание, что российский корабль имеет весьма грозное вооружение, а также передовое навигационное и радиотехническое оснащение.

После этой встречи на странице британского авианосца в Twitter появилась запись, в которой говорилось о том, что слежку за «Смольным» якобы осуществлял экипаж HMS Prince of Wales. Тем не менее этот пост был оперативно удален представителями ВМС Великобритании, которые заявили о том, что он был «ошибкой». Журналисты добавили, что нет никакой точной информации о том, в какой конкретно районе корабль ВМФ РФ был замечен и пребывал ли он в тот момент в территориальных водах Великобритании.

Ранее в Лондоне заявили о планах по созданию новых подводных лодок для Военно-морских сил Великобритании. Известно, что власти страны планируют вложить в исследования в этой области 170 миллиардов фунтов стерлингов, которые будут потрачены на разработку совершенно новой многоцелевой атомной субмарины.