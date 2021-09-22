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Власти ЦАР планируют развивать потенциал альтернативной энергетики в стране
Весь мир
Власти ЦАР планируют развивать потенциал альтернативной энергетики в стране
pixabay.com  / 

Банги, 22 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел встречу с представителями международной кредитной организации, на которой обсудил вопрос развития энергетической отрасли, сообщает Ndjoni Sango.

Помимо чиновников и иностранных гостей, в мероприятии принимали участие технические специалисты, финансисты и экономические эксперты. Они оценили состояние действующих в республике ГЭС и предложили модернизировать потенциал альтернативных источников.

Цель проведения круглого стола — поддержать правительство в вопросе развития ветро-, гелио-, гидро- и геотермальной энергетики, что позволит в сжатые сроки решить проблему снабжения в населенных пунктах отдаленных префектур.

Власти ЦАР планируют развивать потенциал альтернативной энергетики в стране
facebook.com  / @primaturercaofficiel

Министр энергетики и гидравлики Артур Бертран Пири уверен, что к весне 2022 года в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко завершатся работы по строительству фотоэлектрических станций «Данзи» и «Сакаи». По словам премьера, правительство намерено и дальше следить за реализацией текущих проектов и инвестировать в развитие альтернативных проектов при поддержке Всемирного банка. 

В будущем это позволит увеличить мощность национальной компании Energie Centrafricaine (Enerca).

«Наша цель — постепенно решить проблему дисбаланса между предложением и спросом», — объяснил Дондра.

Ранее ФАН сообщал, что президент Фостен-Арканж Туадера открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2».

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африка электроэнергия цар
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