Власти ЦАР планируют развивать потенциал альтернативной энергетики в стране

Банги, 22 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел встречу с представителями международной кредитной организации, на которой обсудил вопрос развития энергетической отрасли, сообщает Ndjoni Sango.

Помимо чиновников и иностранных гостей, в мероприятии принимали участие технические специалисты, финансисты и экономические эксперты. Они оценили состояние действующих в республике ГЭС и предложили модернизировать потенциал альтернативных источников.

Цель проведения круглого стола — поддержать правительство в вопросе развития ветро-, гелио-, гидро- и геотермальной энергетики, что позволит в сжатые сроки решить проблему снабжения в населенных пунктах отдаленных префектур.

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Министр энергетики и гидравлики Артур Бертран Пири уверен, что к весне 2022 года в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко завершатся работы по строительству фотоэлектрических станций «Данзи» и «Сакаи». По словам премьера, правительство намерено и дальше следить за реализацией текущих проектов и инвестировать в развитие альтернативных проектов при поддержке Всемирного банка.

В будущем это позволит увеличить мощность национальной компании Energie Centrafricaine (Enerca).

«Наша цель — постепенно решить проблему дисбаланса между предложением и спросом», — объяснил Дондра.

Ранее ФАН сообщал, что президент Фостен-Арканж Туадера открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2».