Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 21:52
21:50
Происшествия
Тревожная кнопка во время стрельбы в университете в Перми сработала в штатном режиме
21:49
Происшествия
МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами
21:48
Весь мир
Власти ЦАР призвали судить экс-президента республики Бозизе
21:46
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
21:46
Общество
Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
21:44
Весь мир
«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали
21:38
Общество
Решить проблему нехватки рабочих рук может помочь система отечественного образования
21:37
Общество
Трагедия в Перми произошла из-за духовного кризиса: злодей мстил всему миру
21:34
Весь мир
Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США
21:32
Общество
Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
Все новости

EurAsian Times: «самолеты возмездия» из России помогли индийцам отразить атаку ВВС Пакистана

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 21:10
Армия
EurAsian Times: «самолеты возмездия» из России помогли индийцам отразить атаку ВВС Пакистана
wikipedia.org  /  Chris Lofting / GFDL 1.2

Нью-Дели, 22 сентября. Индийские истребители Су-30МКИ стали «самолетами возмездия», отразившими атаку пакистанской авиации, заявили журналисты из Индии.

Пилоты индийских ВВС примут участие в авиашоу, которое состоится в Кашмире, отметил журналист Нитин Тику в статье для портала EurAsian Times, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, гвоздем программы станет выступление летчиков на истребителях Су-30МКИ, производящихся по российской лицензии. Аналитик подчеркнул, что эти крылатые машины являются мощнейшими боевыми самолетами, стоящими на вооружении армии Индии.

Военно-воздушные силы Индии располагают 270 единицами Су-30МКИ, являясь крупнейшим пользователем истребителей, разработанных в России, подчеркнул Тику. Он рассказал об одном инциденте, произошедшем в 2019 году, который закрепил за этой крылатой машиной звание «самолета возмездия». По словам эксперта, в небе над Кашмиром в воздушном сражении схлестнулись Су-30МКИ ВВС Индии и F-16 ВВС Пакистана.

Пакистанские пилоты, приблизившиеся к индийским оппонентам, нанесли удар по группе Су-30МКИ крылатыми ракетами AMRAAM, рассказал автор публикации. Он уточнил, что выпущенные боеприпасы не достигли своих целей, так как были уничтожены летчиками ВВС Индии, которые после этого перешли в контрнаступление. В итоге пакистанские военнослужащие ретировались, зазря потратив дорогостоящие ракеты, констатировал Тику.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков разрушил надежды японских военных узнать секреты российских истребителей Су-30 во время совместных учений с ВВС Индии. По его словам, поставляемые Нью-Дели крылатые машины сильно отличаются от тех, что используются в ВКС РФ, ввиду чего тайны самолетов, стоящих на вооружении российской армии, Япония выведать не сможет.

Вернуться назад

Все новости / Армия / EurAsian Times: «самолеты возмездия» из России помогли индийцам отразить атаку ВВС Пакистана
индия истребитель пакистан f-16 су-30 EurAsian Times
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru