EurAsian Times: «самолеты возмездия» из России помогли индийцам отразить атаку ВВС Пакистана

Нью-Дели, 22 сентября. Индийские истребители Су-30МКИ стали «самолетами возмездия», отразившими атаку пакистанской авиации, заявили журналисты из Индии.

Пилоты индийских ВВС примут участие в авиашоу, которое состоится в Кашмире, отметил журналист Нитин Тику в статье для портала EurAsian Times, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, гвоздем программы станет выступление летчиков на истребителях Су-30МКИ, производящихся по российской лицензии. Аналитик подчеркнул, что эти крылатые машины являются мощнейшими боевыми самолетами, стоящими на вооружении армии Индии.

Военно-воздушные силы Индии располагают 270 единицами Су-30МКИ, являясь крупнейшим пользователем истребителей, разработанных в России, подчеркнул Тику. Он рассказал об одном инциденте, произошедшем в 2019 году, который закрепил за этой крылатой машиной звание «самолета возмездия». По словам эксперта, в небе над Кашмиром в воздушном сражении схлестнулись Су-30МКИ ВВС Индии и F-16 ВВС Пакистана.

Пакистанские пилоты, приблизившиеся к индийским оппонентам, нанесли удар по группе Су-30МКИ крылатыми ракетами AMRAAM, рассказал автор публикации. Он уточнил, что выпущенные боеприпасы не достигли своих целей, так как были уничтожены летчиками ВВС Индии, которые после этого перешли в контрнаступление. В итоге пакистанские военнослужащие ретировались, зазря потратив дорогостоящие ракеты, констатировал Тику.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков разрушил надежды японских военных узнать секреты российских истребителей Су-30 во время совместных учений с ВВС Индии. По его словам, поставляемые Нью-Дели крылатые машины сильно отличаются от тех, что используются в ВКС РФ, ввиду чего тайны самолетов, стоящих на вооружении российской армии, Япония выведать не сможет.