Генконструктор «Калашникова»: новый АК-12 нисколько не уступает зарубежным аналогам

Москва, 22 сентября. Российские автоматы АК-12 не отличаются в кучности стрельбы от современных зарубежных образцов, как заявил генконструктор группы компаний «Калашников» Сергей Уржумцев.

Представители компании отмечают, что АК-12 по показателям ведения огня не уступает стрелковому оружию иностранных производителей. В беседе с РИА Новости Уржумцев рассказал, что ключевой характеристикой стала кучность стрельбы, которая показывает способность группировать попадание пуль в одну точку. Чем меньше расстояние между попаданиями — тем лучше.

Автомат АК-12 уже был принят на вооружение ВС РФ, первые поставки в армию начались еще в 2018 году. В 2020 году в его конструкцию внесли ряд изменений: разработчики изменили форму приклада и пистолетной рукояти, а также конструкцию прицела. Специалисты также добились снижения общего веса конструкции. АК-12 имеет планку Пикатини, что позволяет устанавливать на него дополнительное оборудование.

Контракт на поставку обновленных АК-12 «Калашников» и Минобороны РФ подписали в рамках военно-технического форума «Армия-2021», которые прошел в августе. Как уточнили позднее в «Калашникове», войска в обозримом будущем получат десятки тысяч новых автоматов.

Ранее представители концерна сообщили, что на испытания отправились опытные образцы ручных автоматов РПЛ-20 с ленточной подачей патронов.