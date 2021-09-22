Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 21:52
21:50
Происшествия
Тревожная кнопка во время стрельбы в университете в Перми сработала в штатном режиме
21:49
Происшествия
МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами
21:48
Весь мир
Власти ЦАР призвали судить экс-президента республики Бозизе
21:46
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
21:46
Общество
Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
21:44
Весь мир
«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали
21:38
Общество
Решить проблему нехватки рабочих рук может помочь система отечественного образования
21:37
Общество
Трагедия в Перми произошла из-за духовного кризиса: злодей мстил всему миру
21:34
Весь мир
Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США
21:32
Общество
Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
Все новости

Белорусский ударный беспилотник «Квадро-1400» прошел испытания в ходе учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 21:10
Армия
Белорусский ударный беспилотник «Квадро-1400» прошел испытания в ходе учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 22 сентября. Белорусские военные на учениях «Запад-2021» испытали ударный беспилотник «Квадро-1400». Об этом сообщат пресс-служба Государственного комитета ОПК Белоруссии.

По данным ведомства, в рамках активной фазы учений на полигоне Брестский прошел обкатку ударный беспилотный авиационный комплекс «Квадро-1400».

Разработка беспилотника осуществляется в инициативном порядке по тактико-техническому заданию сил специальных операций ВС Белоруссии. Создатели дрона отмечают, что главным преимуществом «Квадро-1400» является возможность ведения разведки и огня из-за укрытия. При этом складная конструкция беспилотника обеспечивает удобство его доставки к месту применения.

Российско-белорусские маневры «Запад-2021 с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения завершились 16 сентября. Учения вызвали широкий резонанс в западных СМИ, а также посеяли панику в рядах НАТО. Так, глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен призвал Россию проводить военные учения «более открыто и предсказуемо».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Белорусский ударный беспилотник «Квадро-1400» прошел испытания в ходе учений «Запад-2021»
белоруссия беспилотник запад-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru