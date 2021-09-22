Белорусский ударный беспилотник «Квадро-1400» прошел испытания в ходе учений «Запад-2021»

Минск, 22 сентября. Белорусские военные на учениях «Запад-2021» испытали ударный беспилотник «Квадро-1400». Об этом сообщат пресс-служба Государственного комитета ОПК Белоруссии.

По данным ведомства, в рамках активной фазы учений на полигоне Брестский прошел обкатку ударный беспилотный авиационный комплекс «Квадро-1400».

Разработка беспилотника осуществляется в инициативном порядке по тактико-техническому заданию сил специальных операций ВС Белоруссии. Создатели дрона отмечают, что главным преимуществом «Квадро-1400» является возможность ведения разведки и огня из-за укрытия. При этом складная конструкция беспилотника обеспечивает удобство его доставки к месту применения.

Российско-белорусские маневры «Запад-2021 с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения завершились 16 сентября. Учения вызвали широкий резонанс в западных СМИ, а также посеяли панику в рядах НАТО. Так, глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен призвал Россию проводить военные учения «более открыто и предсказуемо».