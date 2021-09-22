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Масштабные учения расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» прошли в Калининградской области

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 21:05
Армия
Масштабные учения расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» прошли в Калининградской области
Пресс-служба Балтийского флота

Калининград, 22 сентября. Боевые расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» уничтожили передвижной командный пункт условного противника на учениях в Калининградской области.

Как указали в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту, военнослужащие смогли обнаружить «вражеские» координаты с помощью беспилотников «Орлан-10».

«После наземной доразведки штабом артиллерии объединения было принято решение нанести огневое поражение объектов противника с помощью разведывательно-огневого комплекса», — отмечается в сообщении.

Перед бойцами, управляющими РСЗО «Град», была поставлена задача обеспечить заградительный огонь на маршрутах возможного отхода «врага». В свою очередь расчеты «Ураганов» открыли огонь по основным силам «противника». Всего на учениях было задействовано около 40 единиц техники, в них приняли участие порядка 400 человек.

Ранее ФАН передавал, как военнослужащие Вооруженных сил РФ провели решающее масштабное «сражение» в ходе совместных стратегических маневров России и Белоруссии «Запад-2021».

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