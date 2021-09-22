Памятные вещи из известных фильмов стали экспонатами Музея кино в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 22 сентября. Музей Американской академии кинематографических искусств и наук откроет свои двери 30 сентября. В экспозицию вошли реквизит, костюмы и другие памятные вещи из культовых фильмов.

Музей претендует на звание самого популярного и излюбленного места киноманов — здание общей площадью 300 тысяч квадратных метров заполнено реквизитом. Посетители смогут увидеть предметы, которые были использованы при создании картин. В экспозиции представлены даже сани из культового нуара «Гражданин Кейн». К открытию музея готовят специальные залы, посвященные работам известных режиссеров Хаяо Миядзаки, Спайка Ли и Педро Альмодовара.

Как сообщает «МИР 24», люди всех возрастов смогут найти на выставке вещи из своих любимых фильмов. Рубиновые тапочки Дороти из «Волшебника страны Оз», акула из «Челюстей», костюм Брюса Ли из боевика «Войди в дракона», голова T-800 из «Терминатора» R2-D2 из «Звездных войн» и многое другое стало частью большой экспозиции.

Также в музее откроется галерея, посвященная социальным темам в кино — движениям MeToo и Black Lives Matter, изменениям климата. Но, вероятнее всего, самой популярной площадкой у посетителей будет огромный зал, воссоздающий церемонию вручения «Оскар».

Недавно принц Чарльз задумался о превращении Букингемского дворца в музей. Однако королеве Великобритании Елизавете II пришлась не по нраву задумка сына. Пока королевская рецензия доступна для посетителей только несколько месяцев в год.