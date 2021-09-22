СМИ ЦАР обвинили ООН в попытке замять сексуальные преступления габонского контингента

Банги, 22 сентября. Руководство Организации Объединенных Наций замалчивает сексуальные преступления габонского контингента многопрофильной миссии МИНУСКА, считают сотрудники издания Lafraternite2011.

Журналисты выразили уверенность, что даже несмотря на приказ генсека ООН Антониу Гутерреша провести тщательное расследование сообщений об изнасилованиях центральноафриканцев миротворцами, ответственных за произошедшее не накажут.

«Что случилось с габонским контингентом? Их просто отправили домой и сказали, что проведут проверку, после чего накажут. Но в это верится с трудом, так как нечто подобное происходило раньше», — говорится в статье.

Задолго до этих событий в преступлениях сексуального характера жители ЦАР обвиняли французских участников операции «Сангарис». Последние действовали в лагере Мпоко, где проживали тысячи внутренне перемещенных лиц, и насиловали центральноафриканцев. Расследование в отношении военнослужащих Пятой республики завершилось порицанием и отправкой на родину.

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«С конголезцами было то же самое. Их депортировали, а дело о сексуальном насилии замяли. Что мешает также поступить с контингентом из Либревиля в 2021 году? Ничего. Все, что делает руководство международной организации в подобных случаях — передает виновных национальным представительствам, а про жертвы забывает», — заключили журналисты.

Ранее ФАН сообщал, что расследование преступлений габонских миротворцев в ЦАР завершат через три месяца.