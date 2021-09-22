Трагедия в Перми произошла из-за духовного кризиса: злодей мстил всему миру

Мы не можем гарантированно избежать чудовищных инцидентов в школах и институтах исключительно техническими методами, настоящая безопасность создается разумом и душой. Об этом ФАН рассказал заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, комментируя стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

20 сентября в одном из корпусов вуза 18-летний первокурсник учинил стрельбу, в результате которой пострадало 43 человека, из которых погибло 6. Злоумышленник был ранен при задержании, он находится в больнице.

Историк, кандидат психологических наук, кавалер медали «Патриот России», профессор МГПУ назвал корреспонденту ФАН проблемы современного общества, которые необходимо решить.

«Усиление охраны учебных заведений, повышение контроля за получением огнестрельного оружия, ужесточение законодательства — лишь часть действий для предотвращения трагедий, подобных той, что случилась в Перми. Наше общество периодически сотрясается от ужасных событий, которые уносят жизни: нападение вооруженного ученика на школу в Ивантеевке, массовое убийство в Керченском политехническом колледже, расстрел в гимназии №175… Проблема глобальна, произошло масштабное нарушение диалога человека с собой и с миром. Драма, которая разыгралась на днях, произошла в школе потому, что для юного преступника школа — это модель мира, которому он мстит», — сказал историк.

Профессор обратил внимание, что психические нарушения, обнаруживающиеся повсеместно, достигли высокого уровня. Бездуховность, отчаяние и озлобление стали проблемой планетарного масштаба, люди теряют смысл жизни. Снегуров уточнил, что угадать, у кого и когда может наступить критический момент, невозможно: явных симптомов, которые говорят о приближающейся роковой черте, не существует, люди маскируются.

«Иногда молодые люди не понимают, для чего живут. Письмо, оставленное пермским стрелком, раскрывает страшные мотивы: он признался, что ненавидит себя и всех вокруг. За его неудачи должен расплатиться прогнивший, по его мнению, мир. Одни молодые люди идут на суицид, доставляя невыносимую боль родным и близким, другие из-за внутренней пустоты становятся убийцами. Кризисом охвачены миллионы людей, живущих в разных странах. Человечество тяжело болеет, наша цивилизация в беде!» — заявил преподаватель.

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Собеседник ФАН заметил: после того, как случилось несчастье, возникает много «объяснений» произошедшему, разные специалисты могут постфактум рассказать, как можно и нужно было распознать преступный замысел подростка. Учитель согласился с героем романа Артура Конан Дойля, который утверждал, что нет ничего проще решенной задачи.

«Никаких рогов на голове молодого человека, задумавшего злодеяние, или отметки на его лбу мы не увидим. Тревогу у взрослых, находящихся рядом, должна вызвать отстраненность и замкнутость ребенка, отсутствие диалога со взрослыми и с педагогами. Дети скрывают свои беды. Деструктив несут телевидение и исполнители, которые продвигают не то, что можно назвать нравственными ценностями. Проблематику усугубляют гаджеты: молодежь уходит в мессенджеры, она живет в интернете, утрачивая понимание ценности жизни. Капюшон, натянутый на голову, и наушники стали общей чертой обобщенного портрета нового поколения. Это отчужденность и отрешенность, которые могут со временем превратиться в ненависть к себе и всему миру», — пояснил детский психолог.

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Профессор напомнил, что в начале ХХ века немецкий философ Освальд Шпенглер издал труд под названием «Закат Европы». По мнению российского педагога Александра Снегурова, ХХI век принес противоречия, стремительное развитие цифровой индустрии и урбанизация, помимо несомненных благ, усугубили проблемы: закат Европы может стать закатом человечества.

«Для обретения смысла жизни ребенок должен чувствовать, что кому-то нужен, он должен идти к какой-то цели и решать промежуточные задачи. Цивилизацию нельзя вылечить в короткий срок, необходимо изменение социального быта, сознания, в жизнь должна вернуться духовность. Мы должны делать то, что от нас зависит. Я на днях рассказывал своим школьникам о великой победе русского народа в Куликовской битве, о подвиге наших славных предков и видел глаза ребят. Во время подобных бесед я вижу, как нравственный мир ребенка расцветает, это подобно волшебству. Знание истории позволяет понять, кто ты и куда идешь», — сказал Александр Снегуров.

По словам профессора, у россиян есть надежда, но, чтобы добро победило, мы должны начать с себя: быть разумными, позитивными и здравомыслящими, создавать красивое. Учитель уверен, что каждый на своем месте должен продолжать добросовестно трудиться, быть честным и добрым. Он добавил, что «личные площадки» взаимодействуют, объединяясь, они изменят нашу страну в лучшую сторону, а затем этот процесс спасет весь мир.

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