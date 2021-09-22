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Морпехи Тихоокеанского флота перехватили «диверсантов» в ходе учений на полигоне Клерк
Армия
Морпехи Тихоокеанского флота перехватили «диверсантов» в ходе учений на полигоне Клерк
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Владивосток, 22 сентября. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) во время масштабных учений сорвали десантную операцию условного противника.

Известно, что в маневрах были задействованы недавно поступившие на вооружение ТОФ боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

Военнослужащие вели огонь из танков и артиллерийских установок по «вражеским» кораблям, с которых была запланирована высадка условных диверсантов. В конечном итоге оппонента перехватил и обезвредил передовой взвод Тихоокеанского флота.

Отмечается, что подразделения ТОФ также отработали новые тактические приемы и впервые массово использовали только что поступившие во флот БМП-3.

Ранее сообщалось, что в пункт постоянного базирования на Камчатке вернулся атомный подводный ракетоносец Тихоокеанского флота «Александр Невский», экипаж которого был тепло встречен командованием ТОФ, а также их родными и близкими.

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морпехи тихоокеанский флот бмп-3
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