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Власти Великобритании анонсировали создание многоцелевой подлодки нового поколения
Армия
Власти Великобритании анонсировали создание многоцелевой подлодки нового поколения
royalnavy.mod.uk

Лондон, 22 сентября. Правительство Великобритании намерено инвестировать 170 млрд фунтов стерлингов в развитие технологий нового поколения субмарин Королевского флота по программе SSN.

На данный момент известно, что в рамках программы SSN будет построена многоцелевая атомная субмарина нового поколения, которая заменит подводные лодки класса Astute. Об этом информирует агентство ВВС.

Отмечается, что этап проектирования АПЛ рассчитан на три года, после чего проект перейдет на стадию детального проектирования и закупки соответствующих материалов. Известно, что компании BAE Systems и Rolls-Royce получили по 85 млн фунтов стерлингов в рамках этой программы.

В настоящее время Королевский флот Великобритании располагает четырьмя действующими подводными лодками класса Astute, еще две находятся на завершающей стадии строительства, а последняя проходит заключительный этап испытаний.

Ранее сообщалось, что головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» смогла успешно завершить опытную эксплуатацию в Военно-морском флоте РФ.

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