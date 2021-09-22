Общественная кампания против миротворцев ООН распространилась по всей территории ЦАР

Банги, 22 сентября. Акция «Стоп МИНУСКА» получила широкую общественную поддержку и распространилась по всей территории ЦАР, сообщает Radio Lengo Songo.

«Республика не забудет зло, которое принесли члены ООН. Все происшествия с гибелью центральноафриканцев останутся в наших сердцах. Мы больше не хотим, чтобы миротворцы продолжали действовать в нашей стране, их нужно вывести», — заявила жительница Босембеле Нголи Лореинс.

В населенном пункте собирались десятки молодых людей, настаивающих на срочном завершении многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА). Они перекрыли основные транспортные магистрали и не пропускают бронеавтомобили «голубых касок».

Кампания стартовала в городе Банги, после чего через социальные сети распространилась практически по всей территории ЦАР. Таким образом, центральноафриканцы демонстрируют сплоченность и желание избавиться от фактически бесполезных и даже вредных для государства миротворцев.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Среди обвинений, звучащих в адрес «голубых касок» — дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, прямая поддержка боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), изнасилования и убийства гражданских.

«Члены МИНУСКА ничего не делают для защиты населения. Напротив, они только вредят и все происходит с молчаливого согласия международного сообщества. Это должно прекратиться», — пишут сотрудники издания.

Ранее ФАН сообщал, что жители ЦАР потребовали Совбез ООН вывести миротворцев из республики.