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Власти ОАЭ потратят 18 млрд долларов на улучшение жилищных условий граждан
Весь мир
Власти ОАЭ потратят 18 млрд долларов на улучшение жилищных условий граждан
pixabay.com  / 

Абу-Даби, 22 сентября. Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая Мухаммед бин Рашид Аль Мактум одобрил проект жилищной программы стоимостью 65 миллиардов дирхамов (чуть более 17,7 млрд долларов), который будет реализован в течение следующих 20 лет.

Этот шаг правительство страны предприняло из-за роста цен на покупку и аренду жилья, что вынуждает некоторых граждан страны ездить на работу из соседних городов.

Средняя стоимость за квадратный метр жилого помещения достигла 6000 долларов, а стометровые апартаменты в Дубае продаются приблизительно за 700 тысяч. Также проблемы вызывает и дефицит квартир в крупных городах, где работает большая часть коренного населения страны. Выделенные правительством средства призваны решить этот вопрос и сделать жилплощадь более доступной.

«Достойное жилье — это право для всех и каждого», — подчеркнул премьер.

По мнению некоторых экспертов, власти Абу-Даби предприняли данный шаг, чтобы снизить возмущение людей, которые в последние годы понесли финансовые потери из-за подорожания цен как в жилищной, так и остальных сферах жизнедеятельности. При этом вопрос улучшения условий проживания иностранных рабочих власти страны не озвучивали.

В настоящее время мигранты составляют более 80% населения государства, однако жилье для них предоставляется лишь в определенных районах. Приезжие играют огромное значение на рынке труда, занимая преимущественно роли исполнителей в компаниях и чернорабочих.

Граждане страны, в свою очередь, в большинстве случаев находятся на руководящих должностях, и лишь небольшая их часть занята на рынке труда. Однако несмотря на значительную разницу в правах, льготах и заработной плате по сравнению с коренными гражданами, большинство из мигрантов считает ОАЭ благоприятной для трудовой деятельности страной, поскольку оплата труда чернорабочего в Эмиратах зачастую оценивается выше, чем квалифицированного сотрудника в некоторых других странах. Помимо этого, многих приезжих привлекает уровень медицины и образования, а также низкие налоги и легкость регистрации бизнеса.

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оаэ недвижимость
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