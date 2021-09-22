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Додон упрекнул власти Молдавии в преднамеренном снятии посла республики в РФ с должности
Политика
Додон упрекнул власти Молдавии в преднамеренном снятии посла республики в РФ с должности
wikipedia.org  /  Gikü

Кишинев, 22 сентября. Действующие власти Молдавии специально сняли Владимира Головатюка с должности посла республики в России, считает бывший молдавский президент Игорь Додон.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об увольнении Головатюка. Местные СМИ указывали, что посла уволили из-за скандала личного характера, однако Додон назвал другую причину снятия Головатюка с должности.

«Я считаю, что это была разыгранная спецоперация действующей власти, чтобы убрать Головатюка из России. Нынешняя власть действует такими методами, чтобы убрать неудобных», — сказал Игорь Додон.

Ранее экс-президент Молдавии раскритиковал Запад из-за навязывания Кишиневу антироссийского курса. Додон также осудил парламент республики за отказ направить наблюдателей на российские выборы в Госдуму.

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россия додон молдавия
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