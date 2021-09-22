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Французский концерн Castel скрывает факты сотрудничества с боевиками в ЦАР
Весь мир
Французский концерн Castel скрывает факты сотрудничества с боевиками в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 сентября: Руководство французского винного концерна Castel опасается репутационных потерь, поэтому замалчивает факт сотрудничества с боевиками, сообщает Radio Maria.

«Подконтрольная Али Дарассе группировка UPC занималась охраной оборудования и полей предприятия, о чем сказано в расследовании The Sentry. Прошел месяц с публикации доклада, но нет никаких сообщений о результатах внутреннего расследования. Видимо, компания намеренно скрывает факты сотрудничества», — пишут сотрудники издания.

В конце августа группа расследователей неправительственной организации выпустила документ, в котором сообщалось о взаимодействии Castel с радикалами, действующими на территории ЦАР. Согласно опубликованным данным, в 2014 году представительство компании SUCAF RCA и его «дочка» — парижская SOMDIAA заключили «соглашение о безопасности» с членами группировки UPC, возглавляемой Али Дарассой.

Созданная схема представляла слабой систему заранее обговоренных «поборов» на блокпостах, через которые проходили грузовые автомобили фирмы. Обслуживающий персонал дочки Castel ремонтировал и заправлял пригоняемый боевиками автотранспорт.

Французский концерн Castel скрывает факты сотрудничества с боевиками в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Преступники же обеспечивали безопасность завода, его сотрудников и следили за тростниковыми полями, сохраняя монополию французов на продажу сахара в других префектурах республики. Они также сдерживали поставщиков из Судана.

Управленцы предприятия знали о бесчинствах радикалов, но закрывали на это глаза. Никого не волновала судьба населения, когда на кону стояла сверхприбыль.

Ранее ФАН сообщал, что финансирование боевиков лишило Castel покупателей в Центральноафриканской Республике.

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франция африка цар castel
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